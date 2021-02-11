該集團解釋，是次出售物業，原因是該項物業對日後長遠營運並非必要，料出售後不會對營運帶來不利影響，預期交易可獲利約3360萬元。新買家為和興貿易有限公司，董事包括胡惠儀、胡世華、關美明及潘永芳，其中潘永芳與曾經活躍於荔枝角美孚新邨的資深投資者名字相同，料為同一人。

10年帳賺1.7倍

包浩斯早於2011年以3428萬元購入和富大廈10樓及12樓，其中12樓於2019年11月便以4500萬元售出，連同今次以4800萬元售出的10樓，共作價9300萬元，換言之，包浩斯出售兩層工廈，帳面共獲利5872萬元，賺幅約1.7倍。

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