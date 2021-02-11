包浩斯售荃灣倉庫物業套現4800萬 計劃派特別息4600萬
文章日期：2021年6月3日 21:24
包浩斯國際（0483）落實與獨立第三方和興貿易訂立臨時買賣協議，以代價4800萬元出售原先用作倉庫用途的荃灣德士古道和富大廈10樓物業，雙方將於6月18日訂立正式買賣協議，並料於8月31日或之前完成交易。包浩斯在完成出售後，與買方和興貿易訂立售後租回協議，維時6個月，每月租金20萬元。出售所得，該集團擬撥付4600萬元，用作派發特別股息。
該集團解釋，是次出售物業，原因是該項物業對日後長遠營運並非必要，料出售後不會對營運帶來不利影響，預期交易可獲利約3360萬元。新買家為和興貿易有限公司，董事包括胡惠儀、胡世華、關美明及潘永芳，其中潘永芳與曾經活躍於荔枝角美孚新邨的資深投資者名字相同，料為同一人。
10年帳賺1.7倍
包浩斯早於2011年以3428萬元購入和富大廈10樓及12樓，其中12樓於2019年11月便以4500萬元售出，連同今次以4800萬元售出的10樓，共作價9300萬元，換言之，包浩斯出售兩層工廈，帳面共獲利5872萬元，賺幅約1.7倍。
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