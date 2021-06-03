據俄羅斯財政部數據，主權基金有35%是以美元計價的流動資產，總值415億美元，歐元計價資產亦佔35%，餘下30%則是人民幣、黃金、日圓及英鎊資產。預計完成轉倉後，主權基金將有40%資產以歐元計價、30%為人民幣計價、20%黃金，以及日圓和英鎊資產各5%。

報道指，今次會經俄羅斯央行的龐大儲備完成清空美元的動作，會影響總值約1190億美元的流動資產，報道亦指，由於美國和歐盟制裁俄羅斯的壓力漸增，該國央行過去數年一直在減持美元，惟拒絕披露現時持有的貨幣各有多少儲備。

報道引述野村國際貨幣策略師Jordan Rochester表示，是次轉倉或涉及俄羅斯央行將歐元轉移至該主權基金，而央行將持有美元，這個操作未必會對市場產生影響，但如果俄羅斯央行最終出售這些美元資產，便會對市場出現影響。

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