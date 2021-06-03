系內公司股債齊冚 許家印：恒大今年中有息負債降至6000億以下
文章日期：2021年6月3日 19:15
恒大集團（3333）舉行一年一度的戰略合作夥伴交流會，集團主席許家印透露，在今年6月30日前，有息負債將降至「5字頭」，意指該集團的有息負債水平降至約5000億元（人民幣、下同）範圍，這意味著自去年3月全面實施新戰略以來，恒大在一年多的時間裡，有息負債降低近3000億元。
被受查傳聞影響，恒大系股債連日受壓，恒大集團今日再跌5.25%，創一年低位；恒大物業（6666）及恒大汽車（0708）則分別跌4.6%及3.9%；恒騰網絡（0136）升1.68%；盛京銀行（2066）無升跌。該集團的債價方面，其2019年發行的四年期債券價錢下跌1.49%。
集團指出，在今月底前，有息負債有望從去年最高的8743億元，降到6000億元以下。恒大此前表示，會在今年6月30日將淨負債率降至100%以下，到今年底將現金短債比達到1以上，明年底時將資產負債率降至70%以下，全面達到監管要求，實現「三條紅線」全部轉綠。
該集團亦指出，恒大已完成以民生地產為基礎的「多元產業+數字科技」轉型，旗下8大產業已擁有4個上市平台，未來其他產業也將陸續分拆上市，通過3至5年的發展，屆時恒大有望進一步增強現金流、優化負債結構。
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