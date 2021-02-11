財匯局CEO：收緊查冊不影響核數 曾非正式諮詢業界
文章日期：2021年6月3日 18:37
收緊查冊風波未完，於今日財匯局記者會上，行政總裁Marek Grabowski表示，不認為收緊查冊會影響核數工作的整體質素。他強調，鑑別董事身分僅佔核數工作一小部分，而核數師是基於所有「可取得的資料」完成審計任務，不會完全依賴查冊提供的資料。
他表示，相信多數情況下，核數師有其他辦法不靠查冊也能解決疑問。Grabowski曾在英國財匯局任職近十年，他強調，英國情況與香港建議方向類似，過往未曾見到當地核數師因無法取得董事資料，影響英國審計素質。
財匯局負責監管上市公司核數工作，當局於5月已發表聲明，指「不應假設僅有董事的住址及身分識別號碼便是足夠適當的審計證據」，並引述其他司法管轄區做法，稱限制公開資料不會影響審計工作。
Grabowski今日表示，該聲明中的立場是綜合了當局分析，並且非正式諮詢了業界意見（soft consultation）。他昨日重申立場，稱參考海外情況可知，核數師在無法獲得董事完全身份資料的情況下完成審計是各地的常態（norm）。
不過，早前香港會計師公會會長鄭中正曾回應傳媒指，收緊查冊做法不理想，或降低業界工作效率。Grabowski則表示，留意到業界有不同看法，認為核數界問題不大，但對於會計界的其他業務，如調查、鑒證等，或造成一定影響。
Grabowski坦言，財匯局的工作不是從宏觀層面去討論「什麼對香港來說是正確的（what's right for Hong Kong）」，並指這問題無法依靠某一界別來回答。他又表示，就查冊的爭論仍未完結（the game is not over），或許未來會有其他措施回應業界意見。
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