MPF上月人均賺3296元 回報十強歐股基金佔7隻
文章日期：2021年6月3日 18:33
積金評級表示，今年5月份的強積金基金平均回報為1.13%，是自冠狀病毒大流行、2020年3月市場觸底以來第12個月錄得正回報。5月份的強積金市場總投資收益約為147億港元，相當於每位成員約3,296港元的平均投資收益。
強積金成員的平均賬戶結餘預計為272,787元，再創歷史新高，自2020年3月底以來增長了37.21%（或73,982港元）。5月份強積金總資產預計將高收於1.22萬億港元，創月底的歷史新高。
5月份單月表現最佳的10隻強積金成分基金，歐洲股票基金佔7隻，當中，友邦的歐洲股票基金錄得最高回報，1個月回報率達4.59%。滙豐及恒生的自選歐洲股票基金1個月回報率4.21%，排名第二。
積金評級主席叢川普表示，今年5月份股票市場表現波動，如不是因為最後一星期的強勁反彈，投資在持有股票的基金的強積金成員將蒙受損失，他預計股市將持續波動，建議成員應繼續保持警惕，確保其投資組合多元化及繼續保持投資，而不是試圖捕捉市場時機而貼市地炒賣。
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