強積金成員的平均賬戶結餘預計為272,787元，再創歷史新高，自2020年3月底以來增長了37.21%（或73,982港元）。5月份強積金總資產預計將高收於1.22萬億港元，創月底的歷史新高。

5月份單月表現最佳的10隻強積金成分基金，歐洲股票基金佔7隻，當中，友邦的歐洲股票基金錄得最高回報，1個月回報率達4.59%。滙豐及恒生的自選歐洲股票基金1個月回報率4.21%，排名第二。

積金評級主席叢川普表示，今年5月份股票市場表現波動，如不是因為最後一星期的強勁反彈，投資在持有股票的基金的強積金成員將蒙受損失，他預計股市將持續波動，建議成員應繼續保持警惕，確保其投資組合多元化及繼續保持投資，而不是試圖捕捉市場時機而貼市地炒賣。

其他報道

上市公司四份三審計工作須改進 財匯局感失望

鍋爐室騙徒被法庭頒令向75名受騙投資者回水430萬

時代天使首日暫錄近1396億元孖展 超購478倍

港視與I.T.合作開網購商場「EESE」 料第四季開業

傳匯豐與銀行家Matthew Ginsburg接洽 商討任顧問和投行業務部主管

美的置業5月銷售增89% 合生增1.5倍

國泰加入「谷針」推大抽獎 特別大獎包括空中私人派對

王冬勝：亞洲累積實力穩固 可推動未來環球經濟及創科發展

螞蟻消費金融公司獲批開業 承接符合監管的小貸業務

恒指跌331點失29000點關及100天線 成交、北水齊縮

時代天使首日孖展勢破千億 超購逾336倍

備戰消費券｜支付寶：中小商戶裝AlipayHK升230%

中銀香港首季人民幣投資產品交易量按年升逾1倍

彭博社：國有大行擬最快下周發點心債 為債市南向通啟動做準備

澳門財政局：首四月賭收逾123億元 按年減少39%

英特爾支持的地平線機器人擬考慮在美國IPO 集資78億元

恒指半日跌117點 北水淨流入增97% 內需、消費、藥股續破頂

A股先跌後揚 滬指重返3600點大關