大型會計行方面，立信德豪、德勤、安永及國衛各有一被抽查項目遭評為「需要重大改進」。畢馬威於是次抽查中表現最好，有3項目被評為「需要有限度改進」。惟查察樣本較小，各大行僅被抽查3個至5個項目不等。當局強調，抽查結果的差異不應被視為不同會計師行的審計質素差異。

其他組別方面，規模中等的B組會計事務所（年內審計上市公司數目介乎10家至100家）的表現最差，被評為「需要重大改進」的審計項目佔逾七成。而規模較小的C組會計事務所（年內審計上市公司數目少於10家）方面，「需要改進」及「重大改進」的項目各佔約四成。值得一提的是，所有組別均未有審計項目能獲得「良好」的評級。

當局強調，是次查察主要體現審計工作質素，不應被視為代表審計所基於的上市公司財報質素。

財匯局行政總裁Marek Grabowski今日於記者會上指出，今次查察結果遜當局預期的一大原因是會計師行普遍「缺乏專業懷疑精神」。根據報告，共計有81%抽查審計項目顯示缺失專業懷疑，而B組會計師行的這一比例更達到100%。

報告解釋，缺乏專業懷疑精神的例子，包括對於管理層所採用的關鍵假設質詢不足，過於依賴管理層陳述；未能就複雜和不尋常的商業理據及舞弊風險提出充分質詢；欠缺考慮事實證據等。

財匯局查察部主管Benjamin Rhys表示，以英國過往類似查察結果為例，一般需作出改進或重大改進的比例佔20%至25%。惟他指出，因時間及兩地環境不同，不應將數字作直接比較。他表示，財匯局的期望是希望所有的審計項目均達到「良好」或「需要有限度改進」。此外，當局日後亦會盡力擴大抽查樣本規模。

其他報道

鍋爐室騙徒被法庭頒令向75名受騙投資者回水430萬

時代天使首日暫錄近1396億元孖展 超購478倍

港視與I.T.合作開網購商場「EESE」 料第四季開業

傳匯豐與銀行家Matthew Ginsburg接洽 商討任顧問和投行業務部主管

美的置業5月銷售增89% 合生增1.5倍

國泰加入「谷針」推大抽獎 特別大獎包括空中私人派對

王冬勝：亞洲累積實力穩固 可推動未來環球經濟及創科發展

螞蟻消費金融公司獲批開業 承接符合監管的小貸業務

恒指跌331點失29000點關及100天線 成交、北水齊縮

時代天使首日孖展勢破千億 超購逾336倍

備戰消費券｜支付寶：中小商戶裝AlipayHK升230%

中銀香港首季人民幣投資產品交易量按年升逾1倍

彭博社：國有大行擬最快下周發點心債 為債市南向通啟動做準備

澳門財政局：首四月賭收逾123億元 按年減少39%

英特爾支持的地平線機器人擬考慮在美國IPO 集資78億元

恒指半日跌117點 北水淨流入增97% 內需、消費、藥股續破頂

A股先跌後揚 滬指重返3600點大關

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR無升跌