上市公司四份三審計工作須改進 財匯局感失望
文章日期：2021年6月3日 18:25
財匯局首次發布年度查察報告，報告顯示，當局去年就37個上市公司審計項目查察，高達73%需作出改進或重大改進。「四大」及立信德豪、國衛所在的A組會計行（年內審計上市公司數目超過100家）中，獲評為「需要改進」的項目亦接近兩成，當局於報告中直言，對A組成員表現感失望。
大型會計行方面，立信德豪、德勤、安永及國衛各有一被抽查項目遭評為「需要重大改進」。畢馬威於是次抽查中表現最好，有3項目被評為「需要有限度改進」。惟查察樣本較小，各大行僅被抽查3個至5個項目不等。當局強調，抽查結果的差異不應被視為不同會計師行的審計質素差異。
其他組別方面，規模中等的B組會計事務所（年內審計上市公司數目介乎10家至100家）的表現最差，被評為「需要重大改進」的審計項目佔逾七成。而規模較小的C組會計事務所（年內審計上市公司數目少於10家）方面，「需要改進」及「重大改進」的項目各佔約四成。值得一提的是，所有組別均未有審計項目能獲得「良好」的評級。
當局強調，是次查察主要體現審計工作質素，不應被視為代表審計所基於的上市公司財報質素。
財匯局行政總裁Marek Grabowski今日於記者會上指出，今次查察結果遜當局預期的一大原因是會計師行普遍「缺乏專業懷疑精神」。根據報告，共計有81%抽查審計項目顯示缺失專業懷疑，而B組會計師行的這一比例更達到100%。
報告解釋，缺乏專業懷疑精神的例子，包括對於管理層所採用的關鍵假設質詢不足，過於依賴管理層陳述；未能就複雜和不尋常的商業理據及舞弊風險提出充分質詢；欠缺考慮事實證據等。
財匯局查察部主管Benjamin Rhys表示，以英國過往類似查察結果為例，一般需作出改進或重大改進的比例佔20%至25%。惟他指出，因時間及兩地環境不同，不應將數字作直接比較。他表示，財匯局的期望是希望所有的審計項目均達到「良好」或「需要有限度改進」。此外，當局日後亦會盡力擴大抽查樣本規模。
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