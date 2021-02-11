今次涉案的無牌實體，包括Broadspan Securities、Shepherds Hill Partners, Hong Kong及Rich Futures（HK）Ltd。該等公司於2014年以電話自薦造訪方式，招攬投資者，透過它們的網站開設交易帳戶和投資證券和期貨。它們亦要求投資者將據稱是用作投資的款項，存入六個香港銀行帳戶。但是資料顯示，與該等投資者所協定的證券及期貨產品投資，從未在任何認可交易所上執行，這些投資者亦未能取回屬於他們的任何款項。

證監會於2014年12月取得臨時強制令，凍結用來存放Broadspan、Shepherds Hill及Rich Futures涉嫌進行鍋爐室或無牌活動所得收益的六個銀行帳戶內的款項。該會亦於翌年1月取得法庭命令，制止該三家公司進行無牌活動並暫停它們的網站運作。法庭已委任管理人安永企業財務服務的徐子超及陳景偉，接管仍然存放在該六個銀行帳戶中的鍋爐室詐騙活動約430萬元的所得收益，並將該等所得收益按比例歸還予投資者。

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