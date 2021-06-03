國泰指，獲得是次特別大獎的幸運兒，可邀請已全面接種疫苗的摯愛親朋，獨家乘坐國泰航空全新及全球最先進的空中巴士A321neo窄體客機，遨遊香港天際。國泰補充，該航班將由已全面接種疫苗的機組人員營運。

另外，集團會舉辦大抽獎，合共送出2000萬「亞洲萬里通」里數，10位得獎者各可獲贈100萬里數，另外100位得獎者亦各獲贈10萬里數。得獎者不但可以用里數兌換飛行、旅遊、生活品味及娛樂獎勵，更可使用全新「里數加現金」方式更靈活地使用里數。

合資格的參加者須持有香港身份證，並於2021年8月底前已全面接種疫苗。活動詳情與條款及細則將於稍後公佈。

此外，為感謝所有完成接種疫苗的國泰駐港後勤員工，國泰將提供兩天疫苗假期。所有駐港員工亦有機會贏取「亞洲萬里通」里數和一系列其他獎勵，包括免費「航空旅遊氣泡」航班機票及酒店度假套票。

國泰指，明白部分員工對接種疫苗仍有顧慮，因此會為所有駐港員工免費提供接種疫苗前的醫療評估。

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