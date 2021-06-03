有關案例的決賽，探討新興數碼營銷策略，以虛擬網絡紅人為案例，參賽隊伍要以此協助著名運動品牌，於具有多元文化的亞洲地區推廣產品，並研究有關數碼營銷模式的可持續性，以及對零售業和其他行業的影響。比賽最終由印度斯里南商學院（Shri Ram College of Commerce）奪得冠軍，獎金為1萬美元。此前香港區冠軍香港公開大學，與香港大學參加該亞太區比賽。

該比賽自2008年以來，累計獲超過10萬名大學生參與。該行表示，每年亦發放超過950萬港元獎學金，獎勵超過240名高等院校學生。

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