市場觀望美國周五數據以推測美國是否收水，大市成交及北水流淨流入量均下跌。拜登據悉將修訂中國軍方關聯企業投資禁令，恒指午後跌幅擴大，低位跌394點，低見28902點，收市跌331點或1.13%，報28966點，失守29000關之餘，亦低於100天線(28984.34點)，全日高低波幅475點。