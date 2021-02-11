恒指跌331點失29000點關及100天線 成交、北水齊縮
文章日期：2021年6月3日 16:25
市場觀望美國周五數據以推測美國是否收水，大市成交及北水流淨流入量均下跌。拜登據悉將修訂中國軍方關聯企業投資禁令，恒指午後跌幅擴大，低位跌394點，低見28902點，收市跌331點或1.13%，報28966點，失守29000關之餘，亦低於100天線(28984.34點)，全日高低波幅475點。
成交金額1389億元，較上日減少7.52%，是5月24日1208.85億元成交後最少；國指跌125點或1.14%，報10826點。恒生科技指數收報8164點，跌0.86%。
恒指10天線(29006.86點)升穿100天線。
藍籌7隻升，42隻下跌，6隻無升跌。瑞聲（2018）升5.22%，收報51.4元，是升幅最大的藍籌，小米（1810）升2.39%，收報30元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻27點；碧桂園（2007）跌4.05%，收報9.48元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）跌2.07%，收報615.5元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低58點。
恒生科技指數成份股9隻升，21隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是瑞聲（2018）收報51.4元，升5.22%；跌幅最大的是新東方在綫（1797）見52周低10.9元，收報10.98元，跌8.8%。
北水南下合計淨流入4.39億元，較上日減少35.29%，連續第3日流入，累計流入64.12億元。南水北上合計淨流入15.21億元人民幣，終止連續1日流出。
午後消息股表現
澳門財政局：首四月賭收逾123億元，按年減少39%。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）收報14.38元，升0.7%；美高梅中國（2282）收報12.48元，升0.16%；澳博控股（0880）收報8.86元，跌1.45%；永利澳門（1128）收報13.5元，無升跌；銀河娛樂（0027）收報63.55元，跌0.86%；金沙中國（1928）收報34.55元，跌1.29%。
今早及隔晚消息股表現
華為發布新版鴻蒙，手機設備股向好。中興通訊（0763）收報21.75元，升4.57%；瑞聲（2018）收報51.4元，升5.22%。中國軟件國際（0354）收報9.62元，跌2.24%。
美國擬與外國政府分享訊息，打撃利用加密貨幣逃稅問題。區塊鏈概念股個別發展，火幣科技（1611）收報14.68元，跌0.54%；栢能集團（1263）收報3.95元，升1.54%；雄岸科技（1647）收報0.295元，升5.36%；美圖公司（1357）收報2.08元，升2.97%。
螞蟻打國際線？集團擬建立政府關係部門，以拓展數字錢包和支付業務。阿里巴巴（9988）收報210.8元，跌1.68%。
富時羅素將小米（1810）、中遠海控（1919）和中信股份（0267）納入其富時中國50指數，並剔除吉利汽車（0175）、中國恒大（3333）和新東方教育（9901）。
小米收報30元，升2.39%；中遠海控收報15.42元，跌1.78%；中信創52周高，見9.25元，收報9.21元，升3.95%；吉利收報20.95元，跌2.1%；恒大見52周低11.08元，收報11.18元，跌5.25%；新東方收報80.5元，跌8.99%。
雷蛇（1337）主席兼首席執行官陳民亮等，以2.405元，配售2.75億股，套現6.6億元，配售價較上日收市折讓7.5%，股份佔公司股份3.09%。雷蛇收報2.27元，跌12.69%。
山東墨龍（0568）前董事長及現任執董遭中證監調查。收報5.92元，跌22.7%。
香港信貸（1273）發盈喜，料全年多賺至少25%。收報0.44元，升1.14%。
東方報業（0018）發盈喜，賺最少2億元。創52周高，見0.65元，收報0.61元，升15.09%。
BC科技（0863）與渣打合作建立機構數字資產交易平台。收報19.3元，升1.37%。
恒騰（0136）公布，旗下南瓜電影APP5月新會員逾654萬。收報7.85元，升1.68%。
融信（3301）5月合約銷售升9.1%。收報5.36元，跌0.74%。
中國奧園（3883）5月合約銷售升12%。收報9.12元，跌1.51%。
破頂股表現
消費股破頂，包括，周大福（1929）創上市新高，見15.3元，收報14.7元，跌0.81%；六福集團（0590）創52周高，見22.9元，收報22.6元，升0.89%；周生生（0116）創52周高，見14.5元，收報14.32元，升2.43%；英皇鐘錶珠寶（0887）創52周高，見0.196元，收報0.188元，跌1.05%。
內需股破頂，包括，特步（1368）創上市新高，見9.81元，收報9.5元，升6.5%；百勝中國（9987）創上市新高，見544元，收報536.5元，升0.75%；361度（1361）創52周高，見3.84元，收報3.8元，升8.57%。
醫藥股破頂，包括，康哲藥業（0867）創上市新高，見21.95元，收報21.1元，升0.72%；金斯瑞（1548）創52周高，見33.4元，收報32.25元，升2.87%；石藥集團（1093）創52周高，見12.68元，收報12.22元，無升跌；四環醫藥（0460）創52周高，見3.95元，收報3.73元，升3.9%。
醫療股破頂，包括，醫思醫療（2138）創上市新高，見15.28元，收報14.92元，升3.9%；華潤醫療（1515）創52周高，見9.24元，收報8.93元，升6.95%。
其他破頂股包括，中原建業（9982）創上市新高，見2.95元，收報2.89元，升5.86%；港華燃氣（1083）創52周高，見5.46元，收報5.23元，升3.56%。
破底股方面
破底股包括，遠見控股（0862）見52周低0.199元，收報0.2元，跌10.31%；新東方在綫（1797）見52周低10.9元，收報10.98元，跌8.8%；海螺水泥（0914）見52周低44.35元，收報44.5元，跌1.44%。
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