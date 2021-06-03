中銀香港首季人民幣投資產品交易量按年升逾1倍
文章日期：2021年6月3日 15:28
中銀香港（2388）表示，今年首季整體銀保渠道穩佔市場領先地位，人民幣壽險產品保費及投資產品交易量更大幅上升。
中銀香港首季財富管理客戶整體理財產品總資產值（AUM）按年升三成，人民幣投資產品交易量按年升超過1倍，其中人民幣基金產品及A股交易量錄得可觀升幅，反映在內地與香港的聯繫漸趨緊密下，客戶對人民幣投資產品的需求愈見殷切。
保險業務方面，首季人民幣壽險產品新造保費按年增加64%，保險業務於銀保渠道、線上渠道及人民幣新造保單業務的首季市佔率繼續排名第一，分別為26.8%、52%及58%。
中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，該行首季的財富管理業務及人民幣理財業務表現理想，隨着大灣區跨境理財通即將出台，相信會帶動南下及北上客戶對人民幣理財產品的需求，該行將陸續推出人民幣多元資產基金、債券及短期儲蓄壽險。他又指，數字化投保漸趨普及，以今年首季新造保費計算，經線上投保壽險而年齡介乎45至64歲的客戶數目，佔整體線上投保客戶量近八成，按年大幅增長近2倍。
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