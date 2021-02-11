恒指今早高開67點，並出現10天線(29028.25點)升穿100天線(28986.48點)的「黃金交叉」走勢，不過，市場觀望周五數據以推測美聯儲會否收水，大市高位升80點後倒跌，低位跌150點，半日高低波幅231點。