恒指半日跌117點 北水淨流入增97% 內需、消費、藥股續破頂
文章日期：2021年6月3日 12:14
恒指今早高開67點，並出現10天線(29028.25點)升穿100天線(28986.48點)的「黃金交叉」走勢，不過，市場觀望周五數據以推測美聯儲會否收水，大市高位升80點後倒跌，低位跌150點，半日高低波幅231點。
恒指半日跌117點或0.4%，報29179點，成交金額682億元；國指跌35點或0.33%，報10916點。恒生科技指數收報8256點，升0.26%。
藍籌14隻升，37隻下跌，4隻無升跌。瑞聲（2018）升8.9%，收報53.2元，是升幅最大的藍籌，小米（1810）升2.05%，收報29.9元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻23點；碧桂園（2007）跌3.95%，收報9.49元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）跌0.95%，收報622.5元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低26點。
恒生科技指數成份股13隻升，17隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是瑞聲（2018）收報53.2元，升8.9%；跌幅最大的是新東方在綫（1797）見52周低10.96元，收報11.04元，跌8.31%。
北水南下合計淨流入13.43億元，較上日增加97.89%，連續第3日流入，累計流入73.16億元。南水北上合計淨流入30.98億元人民幣，終止連續1日流出。
華為發布新版鴻蒙，手機設備股向好。中興通訊（0763）收報22.3元，升7.21%；瑞聲（2018）收報53.2元，升8.9%；中國軟件國際（0354）收報9.67元，跌1.73%。
美國擬與外國政府分享訊息，打撃利用加密貨幣逃稅問題。區塊鏈概念股個別發展，火幣科技（1611）收報14.96元，升1.36%；栢能集團（1263）收報3.91元，升0.51%；雄岸科技（1647）收報0.29元，升3.57%；美圖公司（1357）收報2.05元，升1.49%。
螞蟻打國際線？集團擬建立政府關係部門，以拓展數字錢包和支付業務。阿里巴巴（9988）收報212.2元，跌1.03%。
富時羅素將小米（1810）、中遠海控（1919）和中信股份（0267）納入其富時中國50指數，並剔除吉利汽車（0175）、中國恒大（3333）和新東方教育（9901）。
小米收報29.9元，升2.05%；中遠海控收報15.48元，跌1.4%；中信收報9.01元，升1.69%；吉利收報21.25元，跌0.7%；恒大收報11.52元，跌2.37%；新東方收報82.85元，跌6.33%。
雷蛇（1337）主席兼首席執行官陳民亮等，以2.405元，配售2.75億股，套現6.6億元，配售價較上日收市折讓7.5%，股份佔公司股份3.09%。收報2.31元，跌11.15%。
山東墨龍（0568）前董事長及現任執董遭中證監調查。半日收報6.23元，跌18.6%。
香港信貸（1273）發盈喜，料全年多賺至少25%。半日收報0.44元，升1.14%。
東方報業（0018）發盈喜，賺最少2億元。創52周高，見0.61元，收報0.6元，升13.21%。
BC科技（0863）與渣打合作建立機構數字資產交易平台。收報19.3元，升1.37%。
恒騰（0136）公布，旗下南瓜電影APP5月新會員逾654萬。收報7.85元，升1.68%。
融信（3301）5月合約銷售升9.1%。半日收報5.35元，跌0.92%。
中國奧園（3883）5月合約銷售升12%。收報9.16元，跌1.08%。
破頂股表現
消費股破頂，包括，周大福（1929）創上市新高，見15.3元，收報14.82元，無升跌；百勝中國（9987）創上市新高，見544元，收報537元，升0.85%；六福集團（0590）創52周高，見22.9元，收報22.6元，升0.89%；周生生（0116）創52周高，見14.5元，收報14.38元，升2.86%；英皇鐘錶珠寶（0887）創52周高，見0.196元，收報0.191元，升0.53%。
內需股破頂，包括，特步（1368）創上市新高，見9.78元，收報9.75元，升9.3%；361度（1361）創52周高，見3.78元，收報3.64元，升4%。
醫藥股破頂，包括，康哲藥業（0867）創上市新高，見21.95元，收報21.3元，升1.67%；金斯瑞（1548）創52周高，見33.4元，收報33.15元，升5.74%；石藥集團（1093）創52周高，見12.68元，收報12.38元，升1.31%；四環醫藥（0460）創52周高，見3.95元，收報3.84元，升6.96%。
其他破頂股包括，中原建業（9982）創上市新高，見2.94元，收報2.94元，升7.69%；港華燃氣（1083）創52周高，見5.46元，收報5.25元，升3.96%；華潤醫療（1515）創52周高，見8.77元，收報8.73元，升4.55%。
破底股方面
破底股包括，新東方在綫（1797）見52周低10.96元，收報11.04元，跌8.31%；海螺水泥（0914）見52周低44.35元，收報44.45元，跌1.55%。
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