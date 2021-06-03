【有片：選股王】全球央行大放水 奢侈品需求勁手錶股受惠
文章日期：2021年6月3日 12:10
恒指跌117點，收報29179點，成交金額682億元。市場等待非農數據，美股牛皮，亞洲股市今早向好，韓台股市再迫近試歷史高位。港股今早高位橫行整固，恒科指向好升21點。科技股中，美團（3690）升近1%，小米（1810）升2%輕微向上突破。此前美團績優，連帶騰訊（0700）、阿里（9988）亦被拉起，甚至快手（1024）也反彈。但跟升1、2天後今早似乎無以為繼，若市場炒作視乎基本因素，入市便應以個股而非恒科指ETF。
今早較強勢的是體育用品股、消費零售股、石油股、醫美股等。七國集團支持舉行東京奧運會，特步（1368）破頂升9.3%，李寧（2331）亦一度創新高見76.5元。金飾股中，周大福、六福和周生生齊創52周高，有報道指內地出現報復式婚嫁，刺激金飾需求。油組維持產量、油價破頂，3隻油股逆市上升。雖然內地將加強對醫美監管，但幾隻醫美股再大升，只是高位成交開始有些減少，有貨可分段獲利，而現價再追則風險較大。
一場疫情令全球央行大放水，富人最能受惠，奢侈品需求強勁，LV集團老闆身家又超越亞馬遜的貝索斯，成為全球首富。除了名牌手袋、衣服鞋履外，手錶股亦能受惠。事實上，英皇鐘錶珠寶（0887）便持續創新高。集團去年上半年虧損達到1.14億元，結果全年則盈利3480萬元，意味下半年純利接近1.5億元。一方面，富人愈富是大趨勢，每隻價值數十萬元的貴價錶需求會旺盛，同時疫情過後租金會下跌，今明兩年會出現收入增、租金跌的組合，盈利會異常理想。
張兆聰