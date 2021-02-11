港元拆息普遍向上 1個月HIBOR無升跌
文章日期：2021年6月3日 11:22
港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR止跌持平，報0.085%。
港元現報7.7522元升值1點子，曾貶值最多2點子，報7.7525元，亦曾升值最多3點子，報7.752元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.02點子至0.03536%；1星期HIBOR升0.18點子至0.05345%；2星期HIBOR升0.09點子至0.06464%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.07點子至0.17321%；6個月期HIBOR跌0.07點子至0.27333%；12個月期HIBOR升0.07點子至0.40464%。
美元指數現報89.972升值0.063點或0.07%。
美元1個月期LIBOR報0.08875%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0038%，維持不變。
對上一次維持不變。是2021年4月05日，當日利差報0.0109%。
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