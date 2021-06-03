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華為發布新版鴻蒙 手機設備股向好 中興曾升8% 瑞聲升7%

文章日期：2021年6月3日 11:02

華為發布新版鴻蒙系統，系統能跨智慧手機、家電和其他硬體工作，並將所有連接設備的功能結合起來，從而實現華為所謂的「超級終端」功用，構建成一個統一控制中心，能連接從耳機到智能汽車的各種硬體。