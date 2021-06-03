華為發布新版鴻蒙 手機設備股向好 中興曾升8% 瑞聲升7%
文章日期：2021年6月3日 11:02
華為發布新版鴻蒙系統，系統能跨智慧手機、家電和其他硬體工作，並將所有連接設備的功能結合起來，從而實現華為所謂的「超級終端」功用，構建成一個統一控制中心，能連接從耳機到智能汽車的各種硬體。
中金公司料鴻蒙生態建設參與者將直接獲益，包括中軟國際（0354）。不過，中軟國際現報9.47元，跌3.76%。
市場亦憧憬設備商造好，中興（0763）曾升最多8.17%，是3月17日後最大升幅，現報22元，升5.77%；舜宇（2382）現報204元，升0.49%；通達（0698）現報0.65元，升4.84%；瑞聲（2018）現報52.4元，升7.27%；富智康（2038）現報1.24元，升3.33%。
其他報道
5月香港PMI升至52.5 IHS Markit料今年GDP增長6.8%
螞蟻打國際線？集團擬建立政府關係部門 以拓展數字錢包和支付業務
恒指高開67點 出現「黃金交叉」吉利升2.1% 雷蛇跌7.3%
小米、中遠海控、中信 入富時中國50指數 剔吉利、恒大、新東方
市場關注周五數據、通脹、聯儲局買債取態 美股微升 道指升25點