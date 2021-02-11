服務業供給、需求連續13個月保持擴張，擴張速度較上月略有放緩，仍位於高景氣區間。支撐5月經營活動擴張的因素是銷售持續增長。調查樣本企業反映，中國成功遏制疫情，客戶需求得以繼續復蘇；同時，還有企業提到新產品問世促進了銷售。

然而，疫情在全球其它地區捲土重來，使新增出口業務受挫，服務業外需由升轉降，5月服務業新出口訂單指數重新降至50以下。受訪企業表示，海外疫情負面影響仍不可忽視。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，5月製造業和服務業的擴張勢能依然較強，市場供求兩側同步擴張，外需總體向好，就業市場繼續改善，企業家對服務業前景持樂觀態度。通脹問題仍是關注重點，5月製造業和服務業的成本端和收費端價格指數悉數上漲。 5月國務院常務會議兩次提及大宗商品價格上漲問題，一方面，價格向下的傳導效應已經顯現，通脹壓力會制約貨幣政策空間，不利於經濟恢復；另一方面，面對原材料價格上漲，部分企業開始囤貨，部分企業則面臨原材料短缺的困境，供應鏈亦受到明顯影響。

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