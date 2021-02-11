IHS Markit 經濟部副總監Jingyi Pan 表示，防疫限制於4月底進一步放寬，明顯對香港私營經濟的5月份表現有正面效應。經濟環境與營商信心轉強，有利於經濟活動進一步擴張。值得注意的是，5月份從海外新接的訂單量重回升軌，當中包括連跌三年的內地訂單亦見起色，這毋疑是利好跡象。可是，成本通脹擴大，卻與經濟活動增長一脈相承，惟企業並未因此透不過氣來，但還須審視勞動力擴張的平穩趨勢。鑑於第一季度本地生產總值(GDP)取得正增長，IHS

Markit 預測2021年GDP增長有6.8%。

報告指出，隨着新接訂單量上升，即便連跌25 個月的出口訂單也重回升軌，企業繼而擴充生產。雖然就業未有因業務增長而受惠，但採購活動則顯著彈升，惟投入成本與產出售價亦同時上漲。

防疫措施於4月底進一步放寬，這明顯帶旺了5月份的業務量;雖仍有個別企業續受疫情影響，但產出量的增長率已呈2018年2月以來最快。

企業增產有賴新接訂單量進一步改善。具體來說，企業從海外新接的訂單量回升，這首次突破了2019年3月以來的下跌周期，當中更包括來自中國大陸的新增業務，在連跌三年後終見起色。業者普遍認為，疫情告穩是新業務量增長的原因之一。

企業5月份聘僱的員工人數，4個月以來首次下降，顯示就業空間未有改善。此外，企業5月份的積壓工作量隨市場需求回穩而再度累升，增長率更是 2014年2月以來最急。

採購方面，企業着實因需求轉旺而添購更多投入品，整體幅度明顯，與上月的短暫回落截然不同。大約有三成業者表示，月內曾經擴充採購，而5月份的採購庫存水平也因此提高，並加快至2016年12月以來最急。

另一方面，供應商的供貨表現未能承接上月的改善勢頭，5月份重現倒退。業者匯報，投入品短缺、貨運延誤等因素，皆導致供貨的履行時間延長。

材料供應的制肘對整體投入成本也產生了影響。在員工成本與採購成本同時告升的情況下，採購成本上漲，整體增長率更達2018年6月以來最快，並拋離員工成本升幅。為轉嫁成本負擔，企業惟有打破 2019年6月以來的慣例，轉而抬高產出售價。

雖然面對價格壓力，但企業普遍看好未來前景，這從5月份的產出預期指數升至2014年2月以來最高可見。業者相信，疫情管理與疫苗接種取得進展，則經濟可望進一步復蘇。

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