恒指高開67點 出現「黃金交叉」吉利升2.1% 雷蛇跌7.3%
文章日期：2021年6月3日 09:26
恒指今早高開67點或0.24%，報29365點，成交金額28億元；國指今早高開1點或0.02%，報10953點。恒生科技指數開市報8227點，跌0.09%。
恒指10天線(29046.79點)升穿100天線(28988.33點)，出現「黃金交叉」。
藍籌26隻升，17隻下跌，12隻無升跌。吉利（0175）升2.1%，報21.85元，是升幅最大的藍籌，匯控（0005）升0.92%，報49.6元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻21點；恒地（0012）跌3.5%，報35.85元，是跌幅最大的藍籌。碧桂園（2007）跌2.83%，報9.6元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低5點。
恒生科技指數成份股12隻升，11隻下跌，8隻無升跌。升幅最大的是金蝶（0268）開市報30.35元，升1.68%；跌幅最大的是百度（9888）開市報192元，跌2.14%。
富時羅素將小米（1810）、中遠海控（1919）和中信股份（0267）納入其富時中國50指數，並剔除吉利汽車（0175）、中國恒大（3333）和新東方教育（9901）。
小米開市報29.4元，升0.34%；中遠海控開市報15.92元，升1.4%；中信開市報8.85元，跌0.11%；吉利開市報21.85元，升2.1%；吉利開市報21.85元，升2.1%；新東方開市報83.95元，跌5.09%。
雷蛇（1337）主席兼首席執行官陳民亮等，以2.405元，配售2.75億股，套現6.6億元，配售價較上日收市折讓7.5%，股份佔公司股份3.09%。雷蛇開市報2.41元，跌7.31%。
山東墨龍（0568）前董事長及現任執董遭中證監調查。開市報7.01元，跌8.4%。
香港信貸（1273）發盈喜，料全年多賺至少25%。開市報0.435元，無升跌。
東方報業（0018）發盈喜，賺最少2億元。東方創52周高，見0.6元，開市報0.6元，升13.21%。
BC科技（0863）與渣打合作建立機構數字資產交易平台。開市報19.04元，無升跌。
恒騰（0136）公布，旗下南瓜電影APP5月新會員逾654萬。開市報7.99元，升3.5%。
融信（3301）5月合約銷售升9.1%。開市報5.4元，無升跌。
中國奧園（3883）5月合約銷售升12%。開市報9.26元，無升跌。
破頂股表現
康哲藥業（0867）創上市新高，見21.95元，開市報21.95元，升4.77%；周大福（1929）創52周高，見15.1元，開市報15.1元，升1.89%；六福集團（0590）創52周高，見22.5元，開市報22.5元，升0.45%；中石油（0857）創52周高，見3.39元，開市報3.39元，升0.89%。
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