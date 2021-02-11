港股ADR升52點 美期、亞股向上
文章日期：2021年6月3日 08:56
美股向上，港股ADR升52點或0.18%，報29349點。個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.23%，折合報629.95元；阿里巴巴（9988）跌0.67%，折合報212.97元；美團（3690）跌0.33%，折合報310.78元；匯控（0005）升1.22%，折合報49.75元；建行（0939）跌0.07%，折合報6.32元。
道期現升0.1%，標期升0.12%，納期升0.2%。日股現升0.57%，韓股現升0.52%，澳股現升0.67%。
今日焦點股份可留意：
富時羅素將小米（1810）、中遠海控（1919）和中信股份（0267）納入其富時中國50指數，並剔除吉利汽車（0175）、中國恒大（3333）和新東方教育（9901）。
雷蛇（1337）主席兼首席執行官陳民亮等，以2.405元，配售2.75億股，套現6.6億元，配售價較上日收市折讓7.5%，股份佔公司股份3.09%。
山東墨龍（0568）前董事長及現任執董遭中證監調查。
香港信貸（1273）發盈喜，料全年多賺至少25%。
東方報業（0018）發盈喜，賺最少2億元。
BC科技（0863）與渣打合作建立機構數字資產交易平台。
恒騰（0136）公布，旗下南瓜電影APP5月新會員逾654萬。
融信（3301）5月合約銷售升9.1%。
中國奧園（3883）5月合約銷售升12%。
其他報道
小米、中遠海控、中信 入富時中國50指數 剔吉利、恒大、新東方