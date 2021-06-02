財經事務及庫務局局長許正宇指出，今次調整股票交易印花稅主要是從提高政府收入，公共財政壓力與日俱增，政府明顯及持續需要改善財政狀況。調整印花稅率可每年為政府帶來額外收入約187億元，以應付財政開支。

許正宇又指，有意見擔心建議將削弱股票市場的競爭力，但香港證券市場競爭力是建基於健全制度，包括成熟金融基建、優良資產質素，以及與內地市場日趨緊密的經濟聯繫，為港帶來龐大發展機遇。

另有議員亦擔心提高股票印花稅會增加交易成本，因而減少交投。他認為，各個市場的交易成本結構不盡相同，部分市場向投資者徵收股息稅及資本增值稅，香港並無收取此類稅項，因此不能直接比較不同市場的交易成本。

亦有意見指，今次建議是向小投資者「開刀」，對中小型券商不公平。許正宇表示，港股市場主要成交以機構投資者為主，約佔八成；其他零售投資者例如散戶只佔大概少於兩成，股票交易印花稅來源主要是機構投資者或海外投資者。

三讀當中，投反對票的議員包括石禮謙、盧偉國、張華峰；棄權票包括鄭松泰及吳永嘉。