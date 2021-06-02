第二投資主題是各國經濟在疫情好轉下急速增長後回落，如中國經濟增長已於去年達至頂峰。目前美國經濟仍快速增長，但他預期，美國國民生產總值（GDP）於今年第二季按季升超過2.5%後回落。現時，美國聯儲局（Fed）、歐洲中央銀行（ECB）及日本央行（BoJ）採取前所未有的大規模財政刺激政策，大幅擴大資產負債表。相反，中國人民銀行（PBoC）早於今年2月收水，故可帶來更穩健投資環境。

他預期，中國股票會有上升潛力，目前有逾30%持倉分布於中國非必需消費行業，及逾20%分布於中國通信行業。債市方面，由於中國實際息率仍處於低水平，加上內地是全沒有實行大規模財政刺激政策的國家，故相信人民幣在亞洲區內地位上升及趨向國際化，有利中國債市前景。