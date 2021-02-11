選股方面，沈表示，偏好科技股，尤其是亞洲，例如台灣半導體股，他亦指近期債息上升、貸款增加，銀行淨息差收入會改善的背景下，看好金融股，估值較低的金融股集中於歐洲、中資背景，該些股份有「追落後」機會。

選債方面，FSM（香港）Bondsupermart債券投資部助理經理陳家朗表示，亞洲及新興市場高收益債券，相比美國、泛歐，息差吸引力較高，當中，內房債券市場近月波動較大。陳指，內房基本面持續看好，雖內地房貸利率近月上升，或損買家置業欲望，但以首100名房企今年首4月，銷售按年增長逾六成，即使對比2019年亦有四成增長，料全年銷售按年雙位升幅不難，繼續看好內房債券投資機遇。

至於恒指年內目標價，沈表示以13.5倍市盈率計算，仍維持32000點目標，今年港股會有反覆，會有大型上落區間消化高估值情況。能源股票受惠低基數效應，今年盈利增速料最快，他相信「可選消費」、健康護理及資訊科技，會是推動恒指今年表現的板塊，他亦看好中資科技股、金融板塊股份。

沈又相信，美國聯儲局2022年下半年前都不會加息，聯儲局整個收回非常規貨幣政策的手段，第一步會是縮減買債，之後退出量寬，最後才會是加息，反而今年內減買債機會較大，因為今輪通脹屬結構性，過了這數個月消費物價指數低基數效應後，料通脹未必會回落很多。

沈續指，若通脹仍維持一定高水平徘徊，高於聯儲局通脹目標，有機會迫使聯儲局重新檢討貨幣政策，同時美國本周五公布非農就業數據，若相關數據差於市場預期，美國政府或會檢視現金補貼措施，若停派現金補貼迫使市民重返就業崗位，而令就業數據大幅改善，聯儲局的通脹和就業數據指標達標概率會增加，屆時可能重新檢討減少買債。

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