中華廠商會推300萬元抽獎「谷針」 頭獎可獨得「一球」簽帳額
文章日期：2021年6月2日 17:02
港中華廠商聯合會（廠商會）會長史立德今日宣布，為鼓勵市民消費及社會接種，廠商會將推出「有種‧有賞」疫苗獎賞計劃，向已接種疫苗的市民提供各式購物優惠和獎品，總值至少超過500萬元。
「有種‧有賞」計劃分為購物折扣和大抽獎兩部分；由6月中起，已接種一劑或兩劑疫苗的市民，於參與計劃的商戶消費則可享折扣優惠，當中包括新世界集團、莎莎、合興、金怡假期、永東直巴、金百加、德國寶、佳寧娜、恒香等。
抽獎方面，由廠商會、會長史立德以及會董成員合共捐出300萬元，以預付卡簽帳額形式發放，頭獎為100萬元簽賬額，名額兩個，其他還包括嗇色園捐出的金牌若干、多款禮品等等。
抽獎將分兩輪進行，凡年滿18歲、已接種兩劑疫苗並持香港身份證的市民均有1次抽獎機會。此外，為鼓勵消費，已接種兩劑疫苗的市民於參與計劃的商戶消費滿100元，即可額外獲1次抽獎機會，最多可享額外5次抽獎機會，而每次須於不同商戶消費。
「有種‧有賞」計劃詳情和參加辦法將於稍後公布，預計抽獎於7月底和9月初截止登記。史立德表示，希望透過獎勵形式鼓勵市民打針，提高接種率，以使本港經濟盡快恢復，但他亦提醒市民在考慮接種前應顧及身體狀況，尤其長者與長期病患。
記者：陳子凌
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