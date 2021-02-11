官媒為A股降溫 恒指跟跌170點 北水連續兩日流入
文章日期：2021年6月2日 16:22
港股今早隨外圍低開，雖然中美兩國經濟高層代表再展開對話，但內地股市氣氛受到監管機構降溫言論影響，昨晚證券時報旗下新媒體券商中國引述接近監管部門人士稱，不贊成證券研究預測具體點位的做法，內地A股今早低開後持續向下，亦拖累恒指午後持續尋底，低位曾跌259點，全日高低波幅282點。
恒指收市跌170點或0.58%，報29297點，成交金額1502億元，較上日減少4.31%；國指跌38點或0.35%，報10951點。恒生科技指數收報8235點，跌0.85%。
藍籌20隻升，33隻下跌，2隻無升跌。吉利（0175）升5.94%，收報21.4元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻16點；藥明生物（2269）跌3.05%，收報120.9元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）跌1.25%，收報99.15元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低35點。
恒生科技指數成份股9隻升，21隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是瑞聲（2018）收報48.85元，升3.28%；跌幅最大的是明源雲（0909）收報39.65元，跌4.46%。
北水南下合計淨流入6.79億元，較上日減少87.18%，連續第2日流入，累計流入59.73億元。南水北上合計淨流出20.14億元人民幣，終止連續2日流入。
午後消息股表現
阿里「天貓618」逾1700品牌首小時成交勝去年同期全日。阿里巴巴（9988）收報214.4元，跌1.74%。其他電商股方面，京東（9618）收報299.8元，升0.67%；寶尊電商（9991）收報95.7元，升5.8%。
內房花樣年（1777）5月合約銷售升57%。收報1元，升3%。
今早及隔晚消息股表現
微創醫療（0853）旗下微創醫療機器人擬今年赴港上市。微創醫療收報64.1元，跌8.49%。
鳳凰衛視（2008）大股東「今日亞洲」悉售持股，代價11.5億元，信德（0242）斥5.16億元入股。鳳凰衞視收報0.79元，升12.86%；信德收報2.47元，跌0.4%。
恒大物業（6666）股東配售最多4.6億股，套現逾45億，配售作價每股9.8元，較收市價11.18元折讓12.3%。收報9.78元，跌12.52%。
信陽毛尖（0362）折讓6.3%配股，籌3000萬。收報0.345元，升7.8%。
新鴻基公司（0086）宣佈，已將其在光大新鴻基的全部剩餘權益，出售予光大證券股份（6178）。新鴻基公司收報4.34元，升2.11%；光證收報6.56元，跌0.61%。
恒大（3333）五月合約銷售僅按年升6%。收報11.8元，跌0.51%，未有再破底。
壹傳媒（0282）國安處禁黎智英行使公司投票權。收報0.355元，升67.45%。
國泰（0293）重新招聘機師，必須已接種疫苗。收報6.79元，升2.11%。
破頂股表現
醫療股破頂，包括，醫思醫療（2138）創上市新高，見15.16元，收報14.36元，跌3.1%；華潤醫療（1515）創52周高，見8.54元，收報8.35元，跌1.53%。
醫藥股破頂，包括，康方生物（9926）創上市新高，見69.9元，收報64.35元，跌5.78%；康哲藥業（0867）創上市新高，見21.4元，收報20.95元，升6.67%；金斯瑞（1548）創52周高，見32.5元，收報31.35元，跌1.72%；石藥集團（1093）創52周高，見12.54元，收報12.22元，升0.49%。
消費股破頂，包括，周大福（1929）創52周高，見15.1元，收報14.82元，升1.09%；六福集團（0590）創52周高，見22.45元，收報22.4元，升0.67%；東方表行集團（0398）創52周高，見4元，收報3.94元，無升跌；英皇鐘錶珠寶（0887）創52周高，見0.194元，收報0.19元，升7.34%。
內需股破頂，包括，百勝中國（9987）創上市新高，見537元，收報532.5元，升1.53%；京東物流（2618）創上市新高，見48.15元，收報45.4元，跌0.87%；李寧（2331）創上市新高，見76.95元，收報74.2元，跌0.74%；中教控股（0839）創上市新高，見20.8元，收報20.4元，升0.25%。
其他破頂股包括，世茂服務（0873）創上市新高，見22.35元，收報21.8元，升0.69%；新奧能源（2688）創上市新高，見145.5元，收報142.6元，跌0.35%；中原建業（9982）創上市新高，見2.84元，收報2.73元，跌1.44%；三寶科技（1708）創52周高，見5.05元，收報5.04元，升3.28%。
其他報道