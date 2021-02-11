港股今早隨外圍低開，雖然中美兩國經濟高層代表再展開對話，但內地股市氣氛受到監管機構降溫言論影響，昨晚證券時報旗下新媒體券商中國引述接近監管部門人士稱，不贊成證券研究預測具體點位的做法，內地A股今早低開後持續向下，亦拖累恒指午後持續尋底，低位曾跌259點，全日高低波幅282點。