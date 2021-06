馬斯克於Twitter表示“ Baby Shark粉碎一切!觀看次數比人類數量更多”(Baby Shark crushes all! More views than humans)並加插這首歌,言論迅速引起網民反應,帶動股價急升。馬斯克曾多次於Twitter上發表言論,討論各種股票和虛擬貨幣,包括比特幣和狗狗幣等,造成價格大幅波動。

三星出版擁有製作「Baby Shark」兒歌的南韓公司SmartStudy Co.18.57%的股份,自歌曲在2018年底爆紅以來,該股已上漲超過4倍。

