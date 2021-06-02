「未啊，考慮緊。」我認真hea答。

「其實驚乜嘢？打啦。」

「唔係嘅。都啱嘅⋯」想仿效電影三五成群式和應，但結果未講完已被打斷。

「我全家都打了，個個都叫我打。」雖然是阿斯利康，但長期病患都是小心為上。

「你都係唔好打穩陣啲。」我如實建議。

「但如果海外打針都有得送凱滙，咁又唔怕打呀。」當年月華街打拚至麗港城，如今快去谷針駿業里。

「咁真係搵命搏，哈哈。」我試圖打完場開電視睇歐聯。上次回加探親已是2017年，記得bitcoin當時剛破萬關不久。

為配合政府谷針地產商原來可以去得好盡，商界展關懷，還有什麼不可以？香港地，原來政治創意窮得只剩下送實樓，虛幣咁大件資產無人提？打疫苗送bitcoin可能異曲同工。

有讀者關心前文提到朋友C的近況，「不用擔心」，但著實也已分不清是沽清離場還是仍有些free貨在手。隨著比特幣進入上落市，群組亦由爆單邊SH互相支持，變成初時仍鼓勵問好及後開始猜疑分歧，以至於最後寂靜轉移話題講其他事情，包括以幣賺息。

彭博周末的報道亦支持C的這個想法，根本可供選擇的資產回報超低，「有錢冇埞泊」之苦，令財資市場人士大為頭痛，crypto們便正好「虛」位以待，據報道透過將閒錢泊入特選USDC（USD Coin）帳戶，便可獲最高年息7厘「腰」，是國庫債券的十倍有多，咁你知咩料啦。

看法上，本欄以股入幣，上一篇文所講的40k心理關口，「曠日持久不宜失」，看來不幸言中，雖然已有人講會落兩萬，但筆者同意長遠而言三萬已是靚價，相對夠「值坐率」（唔會被輕易震走），前題是客觀條件維持不變，例如是QE式通脹下的投資機會。

「比特幣，長遠都係升的。」高手E語重心長說，「最重要是分散、分注、分成。」前兩者易明，但分成？對，是分成。雖我們不碎，但比特剖心，E兄意思原來是每約四年便會開邊出現減半效應，獎勵縮水並大幅影響挖礦意願，somehow比特幣便會呈急升之勢，剛好一年前便是第三次減半，當時「專家估2021年漲破10萬美元沒問題」，其後比特幣屢創新高。

筆者引述這個「周期」的講法，用意有二，是一長一快的概念：一是貧窮限制想像力，對年年七位數b仔、幾個單位收租的新香港人，比特幣是長期的理性投機，是剛需而非剛衰；二是比特幣開礦唯快不破，以現今量子電腦的高運算力，不出數年便可能化解現行代碼區塊匙制，說不好到時將全盤否定以上前設的幣牛。

為免短期連環不幸事件發生，E先生當然一早做好企画，連開三個屬不同jurisdiction的交易平台，乾坤大挪移，靈活套戥不同地區的虛擬資產政策，他甚至教路要用BNO開戶、外幣入金。「你睇香港政府發牌諮詢，強制監管虛擬資產交易平台，只可向PI提供服務，你想像一下出年會點？」

難怪有香港虛擬資產行家已表態，期望發牌制度可放寬，容許向散戶提供服務，否則只讓專業投資者參與，或會令散戶更大機會透過海外渠道無牌交易。是保護抑或是趕絕香港人在炒樓以外的所謂「世紀發達機會」？

一聽「專業投資者」五隻字，令人不其然想起當年震動整個中環的雷曼迷債事件，一球美金的等號，成為往後港金融產品銷售的免責入場門檻，及「清楚、明白」的流行文化符號。但時移勢易，制度不善人為漏洞的補救措施，借（錯）用於監管追不上科技演進的當前，fin-tech定tech-fin，值得我們行內深思。

至於新華社去周五發表題為《加密貨幣，是金融創新還是「龐氏騙局」》，坦白講新意欠奉，只為配合內地最新監管風向。要獨立思考正反兩面理據，本欄建議可查閱Nouriel Roubini 及Nassim Taleb近年的意見，以至是David Webb的舊文，似乎參考價值更大。

久利生

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