華融重組方案未出爐 市場憂慮蔓延推高AMC債券利差
文章日期：2021年6月2日 14:55
日前傳出中國財政部考慮設立控股平台，承接華融等四大資產管理公司股權後，據彭博報導，由於華融的重組方案遲遲未能出爐，離岸投資者的擔憂已進一步蔓延至更多的大型國有資產管理公司（AMC），並推高這些AMC的債券利差。
據彭博匯總數據，中國東方2030年到期的美元債利差周二升至231個基點，為去年11月上市以來最大，較3月末已升約88個基點；中國信達2031年到期的美元債利差也升至242個基點的4月中旬以來最高。
由於華融自四月初以來一直未能按時發布年報，令行業蒙上了一層陰影，投資者均期待其重組和與政府談判的細節，惟細節一直未有出爐。在周二彭博曾引述知情人士稱，作為華融直接控股股東的中國財政部，正醞釀將其持有的華融等四大國有AMC的股權裝入新的控股平台，從而更好地釐清角色並管控風險。參照中央匯金公司持股國有大行的模式，
今次財政部考慮成立新的控股平台承接四大AMC股權，此方案三年前首次提出論證後，但一直未有實質進展，但最近作為應對華融風險的一環，被相關部門重新審議。
而在一級市場上，四大AMC及子公司的債券發行均承壓。據彭博匯總的數據顯示，不考慮同業存單，中國四大國有AMC及旗下子公司5月在境內外市場均無債券發行，為自2018年9月以來首次落入空窗期。
然而四大AMC公司的再融資壓力並不細，根據彭博匯總數據，截至2019年年末，除華融外，三家財政部控股的AMC總負債金額合計2.9萬億元人民幣（折合約4545億美元），其中離岸債券存續規模高達278億美元。
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