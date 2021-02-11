恒指半日跌147點 科技、金融股向下 壹傳媒升36%
文章日期：2021年6月2日 12:14
美股隔晚個別發展，恒指今早隨ADR低開53點，雖然中美兩國經貿高層通話，恒指曾倒升最多22點，但受金融股及科技股拖累下，早市大部分時間向下，並曾跌最多216點，半日高低波幅239點。
恒指半日跌147點或0.5%，報29320點，成交金額876億元；國指跌45點或0.42%，報10945點。恒生科技指數收報8227點，跌0.94%。
恒指10天線(28957.54點)仍向上逼近100天線(28971.83點)。
藍籌21隻升，33隻下跌，1隻無升跌。吉利（0175）升6.19%，收報21.45元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻17點；九龍倉置業（1997）跌2.39%，收報45元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）跌1.39%，收報99元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低39點。
恒生科技指數成份股8隻升，21隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是瑞聲（2018）收報49.05元，升3.7%；跌幅最大的是比亞迪電子（0285）收報50.6元，跌4.71%。
北水南下合計淨流入13.13億元，較上日減少75.19%，連續第2日流入，累計流入66.08億元。南水北上合計淨流出37.44億元人民幣，終止連續2日流入
鳳凰衛視（2008）大股東「今日亞洲」悉售持股，代價11.5億元，信德（0242）斥5.16億元入股。鳳凰衞視收報0.76元，升8.57%；信德半日收報2.47元，跌0.4%。
恒大物業（6666）股東配售最多4.6億股，套現逾45億，配售作價每股9.8元，較收市價11.18元折讓12.3%。恒大物業收報9.94元，跌11.09%。
信陽毛尖（0362）折讓6.3%配股，籌3000萬。半日收報0.325元，升1.5%。
新鴻基公司（0086）宣佈，已將其在光大新鴻基的全部剩餘權益，出售予光大證券股份（6178）。新鴻基公司半日收報4.35元，升2.35%；光證收報6.55元，跌0.76%。
恒大（3333）五月合約銷售僅按年升6%。收報11.84元，跌0.17%，暫未有再破底。
壹傳媒（0282）國安處禁黎智英行使公司投票權。收報0.29元，升36.79%。
國泰（0293）重新招聘機師，必須已接種疫苗。收報6.76元，升1.65%。
破頂股表現
醫療股破頂，包括，醫思醫療（2138）創上市新高，見15.16元，收報14.78元，跌0.27%。
醫藥股破頂，包括，康方生物（9926）創上市新高，見69.9元，收報65.3元，跌4.39%；康哲藥業（0867）創上市新高，見21.4元，收報21.1元，升7.43%；金斯瑞（1548）創52周高，見32.5元，收報32元，升0.31%；石藥集團（1093）創52周高，見12.54元，收報12.28元，升0.99%。
消費股破頂，包括，周大福（1929）創52周高，見15.1元，收報14.86元，升1.36%；六福集團（0590）創52周高，見22.45元，收報22.35元，升0.45%；東方表行集團（0398）創52周高，見4元，收報3.92元，跌0.51%；英皇鐘錶珠寶（0887）創52周高，見0.194元，收報0.187元，升5.65%。
內需股破頂，包括，李寧（2331）創上市新高，見76.95元，收報74.9元，升0.2%；中教控股（0839）創上市新高，見20.8元，收報20.4元，升0.25%；百勝中國（9987）創上市新高，見537元，收報532元，升1.43%；京東物流（2618）創上市新高，見48.15元，收報47.35元，升3.38%。
其他破頂股包括，世茂服務（0873）創上市新高，見22.35元，收報22元，升1.62%；新奧能源（2688）創上市新高，見145.5元，收報142.6元，跌0.35%；中原建業（9982）創上市新高，見2.84元，收報2.77元，無升跌；泓富（0808）創52周高，見2.9元，收報2.88元，跌0.35%。
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