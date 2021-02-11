港元現報7.7522元升值1點子，曾貶值最多2點子，報7.7525元，亦曾升值最多3點子，報7.752元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.32點子至0.0356%；1星期HIBOR跌0.26點子至0.05161%；2星期HIBOR跌0.02點子至0.06375%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR無升跌報0.1725%；6個月期HIBOR升0.07點子至0.27405%；12個月期HIBOR升0.07點子至0.40393%。

美元指數現報90.746貶值0.188點或0.21%。

美元1個月期LIBOR報0.08588%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0009%，終止連續3日擴闊，利差是2021年5月31日後最低，當日差距為-0.002%。

對上一次終止連續3日擴闊，是2021年5月26日，當日利差報-0.008%。

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