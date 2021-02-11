恒指低開53點 友邦跌1.9% 恒大物業跌12.3% 壹傳媒升14.6%
文章日期：2021年6月2日 09:26
恒指今早低開53點或0.19%，報29414點，成交金額67億元；國指今早高開18點或0.17%，報11009點。恒生科技指數開市報8338點，升0.39%。恒指10天線(28966.99點)續逼近100天線(28972.77點)。
藍籌27隻升，20隻下跌，8隻無升跌。中生製藥（1177）升1.74%，報8.78元，是升幅最大的藍籌，騰訊（0700）升0.96%，報634元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻26點；友邦（1299）跌1.94%，報98.45元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低55點。
恒生科技指數成份股19隻升，9隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是快手（1024）開市報216.8元，升2.17%；跌幅最大的是網易（9999）開市報184.2元，跌2.64%。
鳳凰衛視（2008）大股東「今日亞洲」悉售持股，代價11.5億元，信德（0242）斥5.16億元入股。鳳凰衞視開市報0.73元，升4.29%；信德開市報2.48元，無升跌。
恒大物業（6666）股東配售最多4.6億股，套現逾45億，配售作價每股9.8元，較收市價11.18元折讓12.3%。恒大物業開市報9.8元，跌12.34%。
信陽毛尖（0362）折讓6.3%配股，籌3000萬。開報0.325元，升1.56%。
新鴻基公司（0086）宣佈，已將其在光大新鴻基的全部剩餘權益，出售予光大證券股份（6178）。新鴻基公司開報4.26元，升0.23%；光證開市報6.66元，升0.91%。
恒大（3333）五月合約銷售僅按年升6%。開市報11.86元，無升跌。
壹傳媒（0282）國安處禁黎智英行使公司投票權。開市報0.243元，升14.62%。
國泰（0293）重新招聘機師，必須已接種疫苗。開市報6.66元，升0.15%。
破頂股表現
中教控股（0839）創上市新高，見20.55元，開市報20.55元，升0.98%；百勝中國（9987）創上市新高，見532元，開市報532元，升1.43%；中原建業（9982）創上市新高，見2.79元，開市報2.79元，升0.72%。
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