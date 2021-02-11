港股ADR跌79點 美期向上 亞股個別發展
文章日期：2021年6月2日 08:53
美股復市個別發展，港股ADR跌79點或0.27%，個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR升0.35%，折合報630.17元；阿里巴巴（9988）跌2.43%，折合報212.89元；美團（3690）跌0.34%，折合報311.94元；匯控（0005）跌1.27%，折合報49.12元；建行（0939）跌0.75%，折合報6.31元。
道期現升0.06%，標期升0.03%，納期升0.005%。日股現跌0.11%，韓股現升0.36%，澳股現升0.46%。
今日焦點股份可留意：
鳳凰衛視（2008）大股東「今日亞洲」悉售持股，代價11.5億元，信德（0242）斥5.16億元入股。
恒大物業（6666）股東配售最多4.6億股，套現逾45億，配售作價每股9.8元，較收市價11.18元折讓12.3%。
信陽毛尖（0362）折讓6.3%配股，籌3000萬。
新鴻基公司（0086）宣佈，已將其在光大新鴻基的全部剩餘權益，出售予光大證券股份（6178）。
恒大（3333）五月合約銷售僅按年升6%。
壹傳媒（0282）國安處禁黎智英行使公司投票權。
國泰（0293）重新招聘機師，必須已接種疫苗。
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