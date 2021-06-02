美股假期後復市，美國5月製造業因訂單強勁而加速成長，不過就業指標卻表現疲軟，美股三大指數個別發展。其他消息方面，OPEC+維持7月份增產計劃不變並預計油市供應趨緊，紐約期油創2018年10月以來高位，收市升2.1%，報67.72美元/桶。