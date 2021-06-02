美股假期後復市 三大指數個別發展 道指升45點
文章日期：2021年6月2日 08:15
美股假期後復市，美國5月製造業因訂單強勁而加速成長，不過就業指標卻表現疲軟，美股三大指數個別發展。其他消息方面，OPEC+維持7月份增產計劃不變並預計油市供應趨緊，紐約期油創2018年10月以來高位，收市升2.1%，報67.72美元/桶。
道瓊斯工業平均指數收漲45點，升幅0.14%，報34575點。標普500指數收跌2點，跌幅0.05%，報4202點。納斯達克綜合指數收跌12點，或0.09%，報13736點。
高盛升2.8%，報382.44美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻68點，而聯合健康跌1.26%，報406.72元，拖低道指34點。
科技股方面，蘋果收市報124.28元，跌0.26%，谷歌母公司Alphabet收市報2381.18元，升1.03%，亞馬遜收市報3218.65元，跌0.13%，Facebook收市報329.13元，升0.12%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.75%，報450點。德國DAX指數收漲0.95%，報15567點；法國CAC 40指數漲0.66%，報6489點；英國富時100指數收漲0.83%，報7080點。