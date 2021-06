相關報道:金管局要求銀行員工打針 兩周內交名單

金管局今日向銀行發出通函,要求銀行擬定一份接種疫苗的員工名單,並在兩周內交上,未接種的前線員工,日後需每兩周強制檢測一次。

相關報道:金管局要求交名單 工會憂懲罰不打疫苗員工

金管局在通函中提到,要求銀行「draw up a list of designated staff expected to receive inoculation」(擬定預期會接種疫苗的員工名單),亦有提到當局要求銀行交上「a breakdown by department or function of designated staff expected to receive inoculation」(以部門及職能區分、預期會接種疫苗的員工的明細)。

