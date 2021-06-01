劉忠瑞強調，銀保監高度重視這一問題，會對新增房地產貸款比例較高的銀行實施名單制管理，督促這些銀行落實房地產金融調控要求，合理控制房地產貸款增速。對限期整改不到位的，將進一步採取更加嚴厲的監管措施。

劉忠瑞又指，房地產貸款集中度管理制度實施半年以來，截至4月底，銀行業金融機構房地產貸款集中度按年下降0.5個百分點，6間國有大型銀行全部實現房地產貸款集中度下降，其他各類銀行的集中度總體也呈現下降趨勢。

另銀保監副主席梁濤透露，截至4月底，銀行業的房地產貸款按年增長4.5%，增幅創8年新低。房地產信托餘額和投向房地產的非標資產、理財產品規模也持續下降，其中投向房地產的理財產品規模亦按年下降36%。

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