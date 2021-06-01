金管局要求銀行員工打針 兩周內交名單
文章日期：2021年6月1日 16:39
政府谷高新冠肺炎疫苗接種率的攻勢一浪接一浪，金管局向銀行發出通告，要求銀行應確認並擬定一份預定接受接種的指定員工名單，名單應包括但不限於涉及分行運作、財富管理和商業銀行等，需與客戶經常面見的職員，以及負責關鍵資訊系統、數據中心、資金和結算的人員操作。
金管局要求，銀行應要求名單上的銀行員工盡快接種疫苗，已安排但尚未接種疫苗，或因醫療條件不適合接種疫苗的員工，應要求每兩周接受一次有效的新冠肺炎檢測。
自今日發布通告的兩周內，銀行應向金管局提交，按部門或職能劃分應接種疫苗職員的總數。名單內的職員，若在6月30日前未接種第一劑疫苗，應進行首次新冠肺測試。
金管局總裁余偉文稱，即使在疫情極為嚴峻，以致要實施食肆營業限制，甚至大規模封城、封關等措施的期間，仍預期銀行業會繼續提供必要服務，包括各銀行分行仍需提供日常零售銀行服務，儘管營運時間與規模有所縮減。因此有必要在銀行前線建立強而有力的免疫屏障。
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余偉文並指，假如香港的疫苗接種率繼續落後於紐約、倫敦或新加坡等其他主要國際金融中心，而當其他主要金融中心因已達到群體免疫而能自由出入境，但香港卻未能做到，香港作為國際金融中心的競爭力便有可能受到影響。
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