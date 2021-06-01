港4月零售升12.1% 遜市場預期
文章日期：2021年6月1日 16:37
政府統計處公布，香港今年4月零售業總銷貨價值臨時估計為270億元，按年上升12.1%，連升三個月，惟表現遜市場預期上升17%，網上銷售銷售價值為18億元，佔總值6.8%。扣除期間價格變動後，4月零售業總銷貨量按年升10.9%。
今年首4個月計，零售業總銷貨價值的臨時估計上8.5升%，其中零售業網上銷售價值的臨時估計上升53.1%，銷貨數量臨時估計則上升8.1%。
上升類別方面，其他未分類消費品銷貨價值上升29.1%；電器及其他未分類耐用消費品上升10.2%；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物上升93.2%；服裝上升64.7%；汽車及汽車零件上升22.8%；傢具及固定裝置上升6.8%；藥物及化妝品上升16.4%；燃料上升26.7%；鞋類、有關製品及其他衣物配件上升36.0%；中藥上升15.9%；書報、文具及禮品上升10.4%；以及眼鏡店上升34.6%。
另外，超級市場貨品的銷貨價值下跌12.7%；百貨公司貨品下跌22.2%；食品、酒類飲品及煙草下跌3.7%。
政府發言人表示，4月零售銷售在低基數情況下繼續按年顯著增長，但訪港旅遊業持續冰封，零售銷貨量仍遠低於疫情前的水平。展望未來，環球疫情反覆，訪港旅遊業料需時復蘇，零售業短期前景仍然困難，市民應積極參與疫苗接種計劃，創造有利條件，令零售業及其他面向消費者的活動得以更明顯恢復。
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