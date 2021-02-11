恒指今早高開7點，財新公布的5月製造業PMI更升至年內新高，恒指半日先跌後升，午後更愈升愈有，最多曾升328點，高見29480.16點，是3月18日後最高，並升穿保力加通道頂，全日高低波幅444點。

「6絕月」首個交易日，恒指收市升316點或1.08%，報29468點，是3月3日後收市新高，今日成交金額1569億元，較上日增加3.13%；國指升101點或0.93%，報10990點。恒生科技指數收報8305點，升2.48%。

科技股推高恒指，美團（3690）升6.46%，收報313元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻90點；緊隨美團其後，阿里巴巴（9988）貢獻恒指56點，騰訊（0700）貢獻40點。

藍籌34隻升，16隻下跌，5隻無升跌。申洲國際（2313）跌3.94%，收報192.5元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低15點。

恒生科技指數成份股26隻升，5隻下跌。升幅最大的是快手（1024）收報212.2元，升9.21%；跌幅最大的是新東方在綫（1797）收報11.84元，跌1.82%。

北水南下合計淨流入52.95億元，終止連續3日流出。南水北上合計轉為淨流出7.95億元人民幣。

午後消息股表現

香港電視（1137）旗下HKTVmall宣布，與AXA安盛合作，平台首推自願醫保產品。香港電視收報9.78元，升1.35%。

友邦（1299）推多種貨幣保單，主攻籌備海外升學家長。友邦收報100.4元，升1.21%。

恒地（0012）有興趣參與中環海濱商業地，對香港樓市看法正面，又指逐步增持美麗華（0071），送紅股要視乎業績。恒地收報37.4元，升0.81%；美麗華收報15.26元，升0.93%。

澳門5月博彩毛收入增492.2%，勝預期。濠賭股向上，新濠國際發展（0200）收報14.4元，升1.27%；美高梅中國（2282）收報12.42元，升0.65%；澳博控股（0880）收報9.03元，升2.85%；永利澳門（1128）收報13.46元，升2.75%；銀河娛樂（0027）收報65元，升3.34%；金沙中國（1928）收報35.3元，升2.17%。

券商料出台住房補貼刺激三孩政策，利好內房長遠需求，首選龍湖（0960）、世茂（0813）。龍湖收報45.55元，升0.33%；世茂收報22.3元，升1.36%。

今早及隔晚消息股表現

衛健委：完善生育休假與保險，加強稅收、住房支持。三孩政策概念股個別發展，錦欣生殖（1951）收報21.25元，跌4.92%；貝康醫療（2170）收報26.55元，跌5.85%；好孩子（1086）收報2.18元，跌12.8%；寶寶樹集團（1761）收報1.43元，跌2.72%；衍生集團（6893）收報0.49元，跌9.26%；H&H國際（1112）收報30.3元，跌4.72%；愛帝宮（0286）創52周高，見0.84元，收報0.83元，升13.7%；米格國際（1247）收報0.62元，升6.9%；中國飛鶴（6186）收報21元，跌3.45%；澳優（1717）收報12.16元，跌3.8%。

市監局對15間校外培訓機構罰款3650萬元。新東方（9901）收報84.5元，升2.55%；思考樂教育（1769）收報5.91元，升10.88%。

周大福（1929）、歐化（1711）6月8日公布業績。績前，周大福創52周高，見15元，收報14.66元，跌1.61%；歐化收報0.196元，無升跌。

五礦資源（1208）折讓約8.39%配股。收報4.3元，跌5.07%。

現代牙科（3600）首季全球收益升32.7%至7億元。曾創上市新高，見9.9元，收報7.79元，跌4.65%。

友邦（1299）委任攜程（9961）CEO孫潔為獨立非執董。友邦收報100.4元，升1.21%；攜程收報322.4元，升1.77%。

京東物流（2618）將被納入恒生綜合指數。收報45.8元，升10.23%。

破頂股表現

體育用品股破頂，包括，安踏（2020）創上市新高，見162元，收報162元，升2.27%；李寧（2331）創上市新高，見75.7元，收報74.75元，升2.61%；特步（1368）創上市新高，見9.13元，收報9.1元，升9.64%。

醫療股破頂，包括，微創醫療（0853）創上市新高，見70.35元，收報70.05元，升7.94%；醫思醫療（2138）創上市新高，見14.96元，收報14.82元，升8.18%；華潤醫療（1515）創52周高，見8.53元，收報8.48元，升2.54%。

醫藥股破頂，包括，昊海生物科技（6826）創上市新高，見103.1元，收報101.4元，升2.94%；和鉑醫藥（2142）創上市新高，見12.4元，收報12.3元，升4.95%；康方生物（9926）創上市新高，見69.2元，收報68.3元，升5.65%；金斯瑞（1548）創52周高，見32.35元，收報31.9元，升4.76%；四環醫藥（0460）創52周高，見3.84元，收報3.79元，跌0.26%；神威藥業（2877）創52周高，見8.63元，收報8.19元，跌2.96%。

消費股破頂，包括，百勝中國（9987）創上市新高，見525.5元，收報524.5元，升1.55%；普拉達（1913）創52周高，見55.9元，收報53元，跌1.94%；東方表行集團（0398）創52周高，見3.96元，收報3.94元，升3.14%；英皇鐘錶珠寶（0887）創52周高，見0.177元，收報0.177元，升2.91%；。

其他破頂股包括，華潤燃氣（1193）創上市新高，見49.6元，收報48.55元，升0.21%。

破底股方面

破底股包括，雲遊控股（0484）創上市新低，見1.67元，收報1.71元，升1.18%；恒大（3333）見52周低11.44元，收報11.86元，升1.89%。

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