對於將接種疫苗與否列為招聘條件，國泰回應表示，全面接種疫苗料將成為機組人員受聘在國際航班執勤其中一項先決條件，這趨勢愈來愈明顯。可審慎預期各國政府可能會對未接種疫苗的機組人員實施更嚴格的限制，同時對已接種疫苗的機組人員放寬規定。

國泰亦指，一直因應航班需求而檢視機組人員資源，即使現時僅維持較疫情前大幅減少的基本客運服務航班，且目前客運服務亦仍未有實質增長的跡象。然而是次招聘是為了規劃未來人手，有意聘請擁有專業資格的香港永久居民。

國泰又稱，航空業是受高度規管及需擁有專門技術的行業，聘請機組人員時往往需要預留較長的時間，所以必須前瞻而行，以確保當國際旅遊復蘇時，國泰仍能維持市場領導地位。因此公司認為現正是重啟招聘及培訓活動的時候。

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