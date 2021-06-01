中原按揭研究部資料顯示，匯豐及恒生銀行上月現樓按揭市佔率按月分別增1.5個百分點及2.1個百分點，帶動四大銀行市佔率按月回升2.4個百分點，至佔73.4%，匯豐市佔率增1.5個百分點至23.7%，為該月現樓冠軍，中銀市佔率跌0.8個百分點，至佔22.2%排第2，恒生市佔率15%、渣打市佔率12.5%，分別維持排第3及4；建行（亞洲）市佔率增1.1個百分點，至佔4.4%，擠走花旗銀行而進佔五大。花旗市佔率4.1%，跌0.8個百分點，排第6。

中原研究部資料指出，5月樓花按揭登記658宗，按月增133%，主因是月內有大型新盤上會登記，登記逾五成來自柏傲莊。該月匯豐樓花按揭市佔率26.4%，按月增3.4個百分點，保持連續4個月高踞樓花巿佔率榜首；中銀市佔率維持19.8%排第二。

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