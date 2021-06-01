該公司指，社會大眾為未來籌備財政儲備和退休保障的意識日漸提升，愈來愈多香港客戶查詢年金產品資料，他們均希望透過購買年金產品，為自己在退休時帶來長期的穩定收入。今年4月，恒生保險的合資格延期年金保單新造保費按年增加超過25%。

恒生保險行政總裁林禧彥表示，隨着大灣區持續發展，預期將會有更多港人考慮在退休後移居至內地大灣區城市生活，該兩項年金計劃新增人民幣為保單貨幣，讓客戶在計劃退休時可享更大的彈性和選擇。

客戶可在恒生銀行分行申請「晉盛」或「躍晉」年金產品，「晉盛」為合資格延期年金保單，適用於港府推出的扣稅優惠。

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