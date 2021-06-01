恒生保險年金產品增設人民幣為保單貨幣
文章日期：2021年6月1日 15:55
恒生保險宣布，為旗下年金產品「晉盛」延期年金人壽保險計劃 （「晉盛」）和「躍晉」年金人壽保險計劃 （「躍晉」）增設人民幣為保單貨幣，為計劃於內地享受退休生活的客戶在籌備退休安排時帶來更大便捷，免卻需要兌換貨幣的煩惱和花費。
該公司指，社會大眾為未來籌備財政儲備和退休保障的意識日漸提升，愈來愈多香港客戶查詢年金產品資料，他們均希望透過購買年金產品，為自己在退休時帶來長期的穩定收入。今年4月，恒生保險的合資格延期年金保單新造保費按年增加超過25%。
恒生保險行政總裁林禧彥表示，隨着大灣區持續發展，預期將會有更多港人考慮在退休後移居至內地大灣區城市生活，該兩項年金計劃新增人民幣為保單貨幣，讓客戶在計劃退休時可享更大的彈性和選擇。
客戶可在恒生銀行分行申請「晉盛」或「躍晉」年金產品，「晉盛」為合資格延期年金保單，適用於港府推出的扣稅優惠。
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