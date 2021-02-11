HKTVmall的VIP會員可在每周四額外獲得5%的Mall Dollar回贈，即合共14.5%的優惠折扣，假設一名10歲男童為VIP會員並在周四投保，每月保費低至98.3元。

香港電視集團行政總裁王維基表示，HKTVmall是全港最大電子商貿平台，出售逾50萬項貨品，去年為超過110萬名顧客提供服務。雙方的理念一致，旨在完成數碼生態系統，提供全方位產品滿足港人需要，疫情下健康保障更為關鍵。

AXA安盛行政總裁尹玄慧指出，自願醫保產品一直深受市場歡迎，佔公司整體醫療保險產品銷量85%，未來會與HKTVmall攜手建設及完善數碼生態系統，迎合數碼世代的消費者需要。

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