產品貨幣選項中，沒有包括升學移民熱點英國的貨幣英鎊，友邦香港及澳門業務策略及財富管理總經理謝佩蘭表示，產品設計需視乎投資能否支持客戶的期望，有留意貨幣的發展，考慮加推其他貨幣。至於是否因為移民需求增加，推出多種貨幣產品，謝佩蘭指產品向客戶提供靈活彈性，以適應不同人生階段。

該行策劃部部門主管馮偉成補充，若日後加推其他貨幣，現時投保的客戶亦可選擇新貨幣。他指產品40年的潛在內部回報率為6厘，現時在低利率環境下，產品非保證回報的部分會較大。

首季中港通關仍然受阻，內地訪客業務繼續冰封，謝佩蘭表示本地客戶有330萬個，對醫療的需求上升，期內自願醫保和延期年金有不錯的升幅。澳門在去年開關後，內地訪客業務今年首季佔澳門年化新保費約三分之一，謝佩蘭指該行在港澳兩地皆在擴充人手，今年本港招聘目標6000人，並為開關作好準備。

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