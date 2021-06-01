友邦推多種貨幣保單 主攻籌備海外升學家長
文章日期：2021年6月1日 15:16
友邦推出多種貨幣保單，可選擇人民幣、美元、澳元、加元、港元，澳門客戶可加選澳門幣，第三個保單年期後，客戶可自行更改保單貨幣，維持保單年期，每年可行使選項一次，產品主攻籌備海外升學的家長、儲備退休、財富傳承客戶。
產品貨幣選項中，沒有包括升學移民熱點英國的貨幣英鎊，友邦香港及澳門業務策略及財富管理總經理謝佩蘭表示，產品設計需視乎投資能否支持客戶的期望，有留意貨幣的發展，考慮加推其他貨幣。至於是否因為移民需求增加，推出多種貨幣產品，謝佩蘭指產品向客戶提供靈活彈性，以適應不同人生階段。
該行策劃部部門主管馮偉成補充，若日後加推其他貨幣，現時投保的客戶亦可選擇新貨幣。他指產品40年的潛在內部回報率為6厘，現時在低利率環境下，產品非保證回報的部分會較大。
首季中港通關仍然受阻，內地訪客業務繼續冰封，謝佩蘭表示本地客戶有330萬個，對醫療的需求上升，期內自願醫保和延期年金有不錯的升幅。澳門在去年開關後，內地訪客業務今年首季佔澳門年化新保費約三分之一，謝佩蘭指該行在港澳兩地皆在擴充人手，今年本港招聘目標6000人，並為開關作好準備。
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