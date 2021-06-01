李家誠又稱，甲級核心寫字樓物業租務表現穩定，如集團中環國際金融中心IFC方面，當有租戶撤出，即很快有新租戶填補位置，所以最後視乎物業所在區域而定。在核心區而言，會有較多跨國公司及大企業用作做寫字樓。

展望香港樓市，李家誠在傳媒視象會議上表示，近數月樓市成交及需求情況熾熱，反映市民有信心，加上各國政府剌激經濟，疫情亦見好轉，料可助經濟復蘇，並對香港樓市看法頗為正面。集團今年售樓理想，昐完成銷售目標。

李家誠在股東會上進一步回應股東提問指，已見政府正著手做好規劃，提供私人住宅及公營房屋。最終樓市情況，要視乎政府措施而定。恒地副主席林高演在會上補充及回應股東指，各國央行對市場「放水」，已見二手市場正在打底，並且有輕微升幅，市民可視乎需要而去置業，但是亦因為樓價貴，發展商發展住宅時變成樓面細，以滿足市場需要。李家傑更指，集團在香港發展住宅時，亦有在內地發展樓盤，亦為市民提供平及好住的地方。

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