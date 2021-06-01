新冠肺炎疫情肆虐，李家誠稱，集團旗下美麗華酒店方面的出租率受疫情影響較多，一般出租率只有30%至40%，到周末時才有70%，平日只有20%至30%。不過隨著較早前增持美麗華（0071）至超過五成後，他指出，集團長遠是逐步增持美麗華，並且看好美麗華的前景及多元化業務，不會去急切收購甚至展開其他行動。李家傑補充，其他聯營公司如煤氣（0003）及小輪（0050）方面，集團目前未有計劃增持。

隨著恒地持股33%的恒艾旗下內地的健康產業園落實發展，李家傑表示，這有助為集團保留發展空間，供其嘗試新發展。

對於在股東會內有小股東提問，今年度恒地未有如過往派送紅股，何時恢復方面，恒地副主席林高演表示，將來恢復舆否會視乎業績而定。

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