澳門5月博彩毛收入增492.2% 勝預期 澳博升幅擴大
文章日期：2021年6月1日 13:09
澳門博彩監察協調局公布，5月幸運博彩毛收入按年增加492.2%至104.5億澳門元，增幅高過預期的增長467%。1-5月幸運博彩毛收入按年增長28.7％，至424.9億澳門元。
濠賭股個別發展，澳博控股（0880）升幅擴大，現報8.91元，升1.48%；新濠國際發展（0200）現報14.28元，升0.42%；美高梅中國（2282）現報12.24元，跌0.81%；永利澳門（1128）現報13.4元，升2.29%；銀河娛樂（0027）現報64.05元，升1.83%；金沙中國（1928）現報34.55元，無升跌。
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