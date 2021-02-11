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澳門5月博彩毛收入增492.2% 勝預期 澳博升幅擴大

文章日期：2021年6月1日 13:09

澳門博彩監察協調局公布，5月幸運博彩毛收入按年增加492.2%至104.5億澳門元，增幅高過預期的增長467%。1-5月幸運博彩毛收入按年增長28.7％，至424.9億澳門元。