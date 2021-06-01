銀河聯昌認為，若政策有效實施，可能會在中長期內導致額外的住房需求。同時，該行評估內房可能是美元走軟的最大受益者之一，美元自年初至今兌人民幣貶值約2.3%，因為內房平均約有三分之一的總債務以美元計價。

而且，在政策擔憂的陰影下，內房股價在過去 2-3 個月一直表現不佳，目前的2021財年市盈率僅得5倍，2022財年更僅得4.5倍，但股息收益率卻達8%，認為目前的估值偏低，是尚未考慮人民幣走強和三孩政策推動等利好消息。

內房基本面依然強勁，首四個月20家主要內房合同銷售額同比增長約 50%，鑑於銷售速度快於預期，認為這些內房大多數可能會超額完成2021年的銷售目標。

該行首選龍湖（0960）、世茂（0813）和旭輝（0884），同時看好合景泰富（1813）、時代中國（1233）及龍光（3380），因其在大灣區和城市更新項目的布局較多。

此外，該行提到物管股合景悠活（3913）進一步延發有關雪松智聯的收購通函，該行指，理解是由於審計工作的複雜性，以及收購規模龐大，三及四月亦是審計高峰，導致交易延期，但認為交易有望於6月完成。公司則預期通函將延至6月底前寄發。

記者：方楚茵