恒指半日升123點 北水轉流入 體育用品、醫療、藥、消費股破頂
文章日期：2021年6月1日 12:11
「5窮月」不窮，「6絕月」開局亦向上，恒指今早高開7點後，財新公布中國製造業PMI創今年新高，恒指低位跌115點後轉升，曾升最多178點，高低波幅293點。北水終止連續3日流出。
恒指半日升123點或0.43%，報29275點，成交金額816億元；國指升44點或0.41%，報10933點。恒生科技指數收報8281點，升2.19%。
恒指10天線(28865.68點)進一步上試100天線(28953.2點)。
藍籌25隻升，24隻下跌，6隻無升跌。美團（3690）升6.26%，收報312.4元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻87點；申洲國際（2313）跌4.49%，收報191.4元，是跌幅最大的藍籌。建行（0939）跌1.41%，收報6.29元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低23點。
恒生科技指數成份股24隻升，6隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是快手（1024）收報210元，升8.08%；跌幅最大的是新東方在綫（1797）收報11.74元，跌2.65%。
北水南下合計淨流入33.25億元，終止連續3日流出。南水北上則轉為流出，合計淨流出5.71億元人民幣。
衛健委回應三孩政策稱，完善生育休假與保險，加強稅收、住房支持。三孩政策概念股個別發展，錦欣生殖（1951）收報21.3元，跌4.7%；貝康醫療（2170）收報26.9元，跌4.61%；好孩子（1086）收報2.25元，跌10%；寶寶樹集團（1761）收報1.41元，跌4.08%；衍生集團（6893）收報0.54元，無升跌；H&H國際（1112）收報30元，跌5.66%；愛帝宮（0286）收報0.71元，跌2.74%；米格國際（1247）收報0.65元，升12.07%；中國飛鶴（6186）收報21.1元，跌2.99%；澳優（1717）收報12.18元，跌3.64%。
市監局對15間校外培訓機構罰款3650萬元。新東方（9901）收報83.25元，升1.03%；思考樂教育（1769）收報6.01元，升12.76%。
周大福（1929）、歐化（1711）6月8日公布業績。周大福創52周高，見15元，收報14.68元，跌1.48%；歐化收報0.205元，升4.59%。
五礦資源（1208）折讓約8.39%配股。半日報4.17元，跌7.9%。
現代牙科（3600）首季全球收益升32.7%至7億元。創上市新高，見9.9元，收報9.17元，升12.24%。
友邦（1299）委任攜程（9961）CEO孫潔為獨立非執董。友邦收報99.75元，升0.55%；攜程收報321.2元，升1.39%。
京東物流（2618）將被納入恒生綜合指數。收報44.3元，升6.62%。
破頂股表現
體育用品股破頂，包括，安踏（2020）創上市新高，見160.8元，收報159.2元，升0.51%；李寧（2331）創上市新高，見75.4元，收報75.25元，升3.29%；特步（1368）創上市新高，見8.92元，收報8.8元，升6.02%。
醫療股破頂，包括，微創醫療（0853）創上市新高，見67.4元，收報67.3元，升3.7%；醫思醫療（2138）創上市新高，見14.74元，收報14.64元，升6.86%；華潤醫療（1515）創52周高，見8.53元，收報8.38元，升1.33%。
醫藥股破頂，包括，康方生物（9926）創上市新高，見68.35元，收報67.3元，升4.1%；金斯瑞（1548）創52周高，見31.15元，收報30.8元，升1.15%；四環醫藥（0460）創52周高，見3.84元，收報3.78元，跌0.53%；神威藥業（2877）創52周高，見8.63元，收報8.32元，跌1.42%。
消費股破頂，包括，百勝中國（9987）創上市新高，見525元，收報523.5元，升1.36%；普拉達（1913）創52周高，見55.9元，收報55.65元，升2.96%；東方表行集團（0398）創52周高，見3.93元，收報3.92元，升2.62%；英皇鐘錶珠寶（0887）創52周高，見0.176元，收報0.174元，升1.16%。
其他破頂股包括，華潤燃氣（1193）創上市新高，見49.6元，收報48.7元，升0.52%。
破底股方面
破底股包括，恒大（3333）見52周低11.44元，收報11.6元，跌0.34%。
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