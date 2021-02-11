Wefox指，是次C輪融資是有史以來全球最大的保險科技公司融資，也是最大規模的C輪融資之一。本輪融資由Target Global領投，並伙拍其他現有投資者參與，包括Omers、Gsquared 、Merian 、維港投資、Eurazeo 、Mubadala 、SalesforceVentures、Speedinvest和Seedcamp，新投資者包括FinTLV、LGT、Partners Group、Jupiter和Decisive。Wefox透露，是次C輪融資，使自2016年首輪融資以來的總融資金額，增至9.1億美元。Wefox表示，計劃在未來兩年內將所得資金用於強化現有市場地位，並擴展環球業務。

wefox成立於2015年，在2020財政年度錄得1.43億美元收入，其保險業務「wefox 保險」更首次錄得盈利。wefox行政總裁兼創辦人Julian Teicke表示，未來幾年內，集團將在全球擴張，強化公司的歐洲業務，和進入美國和亞洲市場。在未來十年，wefox將成為個人保險公司的龍頭之一。

維港投資的Frances Kang 表示：「保險服務的未來必然以科技為軸，相信Wefox 的數據驅動平台，將是中介及經紀人得力的『智能錦囊』，為整行價值鏈帶來正面改變。」

維港投資旗下金融科技公司今年紛紛「上岸」。單是第一季，已有三家獲邀以SPAC形式上市，分別是房地產保險初創Hippo、 房地產智能技術平台Doma、虛擬貨幣及數碼資產管理平台Bakkt。

其他報道

衛健委：完善生育休假與保險 加強稅收、住房支持 三孩股個別發展

市監局對15間校外培訓機構罰款3650萬元 新東方、思考樂股價向上

幫你格價︱新iBond今起接受認購 券商送股票戲票 優惠勝銀行

彭博社：中國財政部擬設新平台 持股四大AMC 分離監管與股東角色

iBond今日起接受申請 匯豐推認購iBond貸款優惠 年利率為0.9%

財新中國5月份製造業PMI 創今年新高 升至52符預期

三孩政策概念股回吐 錦欣生殖曾挫近7%

奈雪的茶據報計劃尋求本周四通過上市聆訊

恒指高開7點 安踏創上市新高 周大福績前亦創52周高

港股ADR升50點 美期變化不大 亞股個別發展 周大福業績