港元拆息個別發展 1個月HIBOR連升2日
文章日期：2021年6月1日 11:20
港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR連升2日，升0.18點子至0.08571%。
港元現報7.7522元升值1點子，曾貶值最多2點子，報7.7525元，亦曾升值最多3點子，報7.752元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.41點子至0.03881%；1星期HIBOR升0.26點子至0.05417%；2星期HIBOR升0.11點子至0.06399%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR無升跌報0.1725%；6個月期HIBOR跌0.2點子至0.27333%；12個月期HIBOR跌0.22點子至0.40321%。
美元指數現報90.746貶值0.188點或0.21%。
美元1個月期LIBOR報0.08588%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0002%，連續3日擴闊，利差是2021年4月12日後最高，當日差距為0.0024%
對上一次連續3日擴闊，是2021年5月21日，當日利差報-0.0059%。
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