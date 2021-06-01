衛健委：完善生育休假與保險 加強稅收、住房支持 三孩股個別發展
文章日期：2021年6月1日 11:16
內地昨突然宣布三孩政策冀應對老年化問題，不過內地人對此反應冷淡，新華社調查未下架前反映網民不感興趣。國家衛健委負責人今日稱，要完善生育休假與生育保險制度，加強稅收、住房等支持政策，保障女性就業合法權益。
國家衛健委負責人表示，對全面兩孩政策調整前的獨生子女家庭和農村計劃生育雙女家庭，要繼續實行現行各項獎勵扶助制度和優惠政策。
國家衛健委在答新華社記者問中還稱，實施一對夫妻可以生育三個子女政策及配套支持措施，長期看有利於改善人口年齡結構，擴大新增勞動力供給，減輕老年人口撫養比，緩和代際之間矛盾，增加社會整體活力，降低老齡化峰值水平。
三孩政策概念股個別發展，錦欣生殖（1951）現報21元，跌6.04%；貝康醫療（2170）現報26.95元，跌4.43%；好孩子（1086）現報2.26元，跌9.6%；寶寶樹集團（1761）現報1.4元，跌4.76%；衍生集團（6893）現報0.55元，升1.85%；H&H國際（1112）現報30.55元，跌3.93%；
愛帝宮（0286）現報0.7元，跌4.11%；米格國際（1247）現報0.65元，升12.07%；中國飛鶴（6186）現報21.1元，跌2.99%；澳優（1717）現報11.98元，跌5.22%。
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